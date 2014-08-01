Заявления на выпуск карты "Серебряный возраст" подали почти 45 тыс. петербуржцев

Почти 45 тысяч заявлений на выпуск карты "Серебряный возраст" поступило в банки-партнеры Единой карты петербуржца с момента ее запуска. Более 12 тысяч карт уже выдано, сообщила пресс-служба Смольного.

Карта "Серебряный возраст" стала доступна для бесплатного оформления с конца лета. Первыми обладателями стали ветераны и блокадники. Получить карту могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет в отделениях пяти банков-партнеров ЕКП: Сбере, ВТБ, банке "Санкт-Петербург", Газпромбанке или ПСБ.

Губернатор Петербурга подчеркнул, что "Серебряный возраст" – это новый петербургский стандарт заботы о старшем поколении. Карта позволяет посещать 25 городских музеев за 1 рубль. С 1 марта 2025 года на нее будут начислять по 1500 рублей, которые можно будет использовать для посещения городских и федеральных музеев, таких как Эрмитаж, Русский музей, музеи Петергофа, Павловска, Царского Села.

Проект "Серебряный возраст" включает четыре направления: "Здоровье", "Спорт", "Образование", "Досуг". Он развивается и дополняется на основе предложений самих петербуржцев. Ведется работа над расширением программ слухопротезирования и лечения катаракты, запущен первый пилотный проект центра женского здоровья. Проект предусматривает широкую возрастную категорию – новые возможности медицинской диагностики будут доступны всем петербуржцам с 50 лет. Карта "Серебряный возраст" сохраняет все прежние функции ЕКП, включая получение льгот, пенсий и др. Услуги по выпуску, обслуживанию и перевыпуску карты бесплатны. Для оформления необходимы только паспорт и СНИЛС. Тем, кто уже пользуется ЕКП, ничего дополнительно делать не нужно – они автоматически подключаются к проекту.