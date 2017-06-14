Сегодня исполнилось 45 лет со дня смерти Брюса Ли

Причина смерти культового актера и мастера единоборств до сих пор неизвестна.

В пятницу, 20 июля исполнилось 45 лет со дня смерти Брюса Ли. Прошло столько времени, а причина смерти культового актера и мастера единоборств до сих пор неизвестна. Об этом сообщают российские СМИ.

Брюс Ли умер в 1973 году в Гонконге. По одной из версий, причиной смерти стал отек мозга, к которому привели таблетки от головной боли. Однако многие ставят эту версию под сомнение, так как у актера после кончины никто не взял специальных анализов.

Напомним, Брюс Ли похоронен в Сиэтле. Его могилу часто посещают те, кто занимается боевыми искусствами.

Ранее мы писали, что со дня рождения народного артиста СССР Юрия Яковлева прошло 90 лет.

Фото: ВКонтакте / Брюс Ли l Bruce Lee