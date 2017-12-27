Видео: что будет, если вооружить Брюса Ли световым мечом?

На YouTube появилось смешное видео, посвященное великому Брюсу Ли. Поклонник творчества великого мастера боевых искусств "вооружил" своего кумира оружием в стиле Star Wars.

Бои Брюса Ли смотрятся захватывающе и фантастично даже в 21 веке. Уровень его мастерства поражает все новые и новые поколения поклонников. Тем более, что некоторые из них не стесняются выражать любовь к кумиру и осовременнивать известные ролики с его участием. Так, на этой неделе настоящим хитом YouTube стало видео, в котором персонаж Брюса Ли вооружен световым оружием в стиле "Звездных войн". Неизвестный ранее монтажер-любитель перемонтировал двухминутную сцену из фильма "Кулак ярости". В руки главного героя он вложил лазерные нунчаки, а его антогонист вместо шеста получил классический световой меч. Получилось захватывающе.

В самом начале видео автор по имени Пэтрик Нэн признается, что на создание этого ролика его вдохновила обычная фан-картинка в Сети. Он наткнулся на изображение Брюса Ли в качестве героя вселенной "Звездных войн". В тот момент он и решил создать свой монтаж-шутку. Стоит отметить, что у Патрика получилось: Его видео получило более 1 млн просмотров и собрало 31 000 лайков.

В качестве заготовки для монтажа он использовал классический бой Брюса Ли в фильме "Кулак ярости". В известной сцене Брюс заходит в хижину, где его ждет враг, вооруженный оружием. Сначала персонаж Ли демонстрирует ловкость, уворачиваясь от опасных ударов. А потом он достает нунчаки и показывает идеальное владение оружием. Стоит ли говорит, что с добавлением спецэффектов и лазерных мечей эта битва стала смотреться еще круче!

Видео: YouTube, Patrick Nan