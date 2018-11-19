Вышел трейлер мини-сериала "Воин", снятого по рукописям Брюса Ли

Премьера сериала намечена на 5 апреля.

Телевизионная компания Cinemax выпустила трейлер криминального сериала "Воин", снятого по сценарию знаменитого актера Брюса Ли. Видео было опубликовано на официальном ютуб-канале сервиса.

По сюжету телесериала главный герой, мастер боевых искусств Ах Сахма, эмигрирует в США и начинает работать на одну из влиятельных китайских семей. Действие разворачивается во время кровопролитного противостояния между азиатскими преступными группа в Сан-Франциско.

Сценарий "Война" основан на идеи Брюса Ли, который изложил концепцию проекта еще в 70-ых. Тогда договорится со студиями ему не удалось, однако история сохранилась в виде рукописей. В 2015 году дочь актера, Шэннон Ли, смогла договориться с Cinemax о съемках сериала. Продюсированием проекта занялся автор "Пилы" и "Форсажа 6" Джастин Ли. Главную роль в сериале сыграл Эндрю Кодзи ("Форсаж 6"), компанию ему составили Джо Таслим ("Рейд"), Оливия Чен ("Марко Поло", "Флэш"), Лэнгли Кёрквуд ("Судья Дредд"), Перри Юнг ("Джон Уик 2") и другие.

Премьера "Война" намечена на 5 апреля. Всего запланирован выход 10 эпизодов. Ранее на Piter.TV: В сети появилось фото Джареда Лето в образе вампира Морбиуса

Видео: Сinemax