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В Петербурге матери девочки, получившей травму на детской площадке, выплатят 450 тысяч рублей
Сегодня, 9:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге матери девочки, получившей травму на детской площадке, выплатят 450 тысяч рублей

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Прокурор Адмиралтейского района обратился в суд с иском в интересах матери и ребёнка о взыскании с дошкольного образовательного учреждения компенсации морального вреда.

Более 400 тысяч рублей выплатят петербурженке, ребёнок которой получил травму на детской площадке в Адмиралтейском районе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Инцидент произошел днём 24 июля 2023 года на детской площадке, расположенной на Серпуховской улице. Пятилетняя девочка провалилась правой ногой в проем между платформами детской игровой конструкции, что привело к закрытому перелому бедренной кости. Данная травма расценивается как тяжкий вред здоровью.

Прокурор Адмиралтейского района обратился в суд с иском в интересах матери и ребёнка о взыскании с дошкольного образовательного учреждения компенсации морального вреда.

В пользу семьи судом взыскано 450 тысяч рублей. Эта сумма предназначена для покрытия медицинских расходов, реабилитации и возмещения морального вреда, причинённого ребёнку.

Ранее ещё одна петербурженка отсудила 300 тысяч рублей за перелом ноги у магазина.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)

Теги: дети, прокуратура, травма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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