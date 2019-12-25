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40% подвижного состава петербургского метро обновят
Сегодня, 15:57
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40% подвижного состава петербургского метро обновят

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На маршрутах подземки на данный момент работают около двух тысяч вагонов.

В понедельник, 2 августа, вице-губернатор Петербурга Максим Соколов в разговоре с "Петербургским дневником" рассказал, что подвижной состав метро города обновят. Соколов уверен, что этот вопрос требует кардинальных мер.

На маршрутах работают около 2 тыс. вагонов, 800 из которых истек срок службы, то есть около 40% вагонов нужно заменить современными поездами, которые будут соответствовать международным стандартам.

Смольный уже ведет переговоры с машиностроителями, обсуждаются вопросы ускорения обновления подвижного состава. Отмечается, что ускорить темпы поможет поддержка Фонда национального благосостояния. 

Ранее мы писали, что Смольный запустит дополнительный транспорт на время капремонта "Ладожской".

Фото: Piter.tv

Теги: метро, петербург, состав метро
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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