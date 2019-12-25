Смольный запустит дополнительный транспорт на время капремонта "Ладожской"

Станцию метро "Ладожская" начнут ремонтировать в январе 2023-го года.

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов рассказал "Петербургскому Дневнику" о том, как будет работать общественный транспорт после закрытия на капремонт станции метро "Ладожская".

По словам Максима Соколова, на данный момент власти прорабатывают схему движения, по которой прибывающие на "Ладожскую" пассажиры будут доставляться до станции "Новочеркасской".

Здесь может быть задействован "Чижик". Или, наоборот, такой трансфер будут осуществлять современные трамваи "Витязь". Максим Соколов, вице-губернатор Петербурга

Также к вокзалу могут быть направлены резервные автобусы.

Станцию метро "Ладожская" начнут ремонтировать в январе 2023-го года.

Фото: Piter.tv