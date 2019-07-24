Жители Романовки возмутились, что местная администрация срубила 40-летнюю ель

Она была посажена отцом российской актрисы Светланы Сухановой.

Новогодняя ёлка, установленная на центральной площади посёлка Романовка (Всеволожский район, Ленинградская область), оказывается была срублена на территории, прилегающей к частному дому. Это вызвало недовольство местных жителей. Об этом сообщил портал 78.ru со ссылкой на рассказы местных жителей.

По словам местных, ель росла на Школьной улице. Около 40 лет назад её посадил отец российской актрисы Светланы Сухановой. Теперь на месте пышной ели остался лишь пень.

В администрации посёлка пояснили, что ель росла за пределами частного земельного участка. Кроме того, муниципалитет получил разрешение на вырубку дерева. По словам представителей администрации, перед началом работ они звонили владельцам соседнего дома, но никто не ответил.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Лахта Центр" стал самой большой "новогодней елкой" в мире.

Фото: Piter.TV