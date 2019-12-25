Певица Слава сообщила о смерти матери

Певица призналась, что у нее до сих пор не получается прийти в себя, она отказывается от многих концертов и съемок.

Скорбной новостью со своими подписчиками поделилась певица Слава. Она в Instagram рассказала, что месяц назад не стало ее мамы. Певица призналась, что у нее до сих пор не получается прийти в себя, она отказывается от многих концертов и съемок.

Сил нет говорить об этом, пишу, потому что много вопросов: почему не пришла, почему не можете (это по съемкам и мероприятиям). Я сейчас вообще ничего не могу. Только рыдать круглосуточно. Мамочка такая молодая и здоровая. Будь проклята эта пандемия! Слава, певица

Певица отметила, что сейчас очень тяжело и ей, и ее сестре. Также у мамы Славы есть сестра-близнец, которая также очень тяжело переживает эту утрату.

Ранее в возрасте 90 лет скончался актер фильма "Летят журавли" Николай Сморчков.

Фото: Instagram/ @nastya_slava