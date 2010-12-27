К утру 28 октября в городе зафиксировали 404 случая ДТП

Большинство обошлось без пострадавших.

К часу дня 28 октября отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти зафиксировал 404 заявки о ДТП, сообщила пресс-служба управления. Отмечается, что к тому же часу 25 октября зарегистрировали 289 аварийных случаев.

К счастью, большинство ДТП были связаны лишь с повреждением машин и обошлись без пострадавших. Серьезную аварийную обстановку на выходных и в понедельник создала погода: дожди, а затем влажный снег, снижение температуры и гололед сделали дороги небезопасными.

"День жестянщика" выдался небывало урожайным на аварии и столкновения. Здесь мы уже собирали самые запоминающиеся ДТП за утро понедельника.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте