Комтранс анонсировал запуск еще трех новых автобусов в Петербурге

Маршруты запустят с 15 июля.

С пятницы, 15 июля, в Северной столице запустят ещё 3 новых маршрута. Речь идет об автобусах № 29, № 220 и № 223. Об этом сообщила пресс-служба петербургского комтранса.

Судя по данным ведомства, маршрут № 29 доставит граждан от Крестовского острова до "Петроградской". Он будет проезжать по Рюхиной улице, Морскому, Левашовскому и Каменноостровскому проспектам, а на обратном пути – по Большому проспекту Петроградской стороны, Вязовой улице и Северной дороге.

Автобус № 220 также будет стартовать с Крестовского острова можно через Рюхину улицу, Морской проспект, Лазаревский мост и мост Бетанкура, а затем – по Новосмоленской и Морской набережным, проспекту Крузенштерна и улице Челюскина с конечной остановкой уехать на бульваре Головнина (Васильевский остров).

Наконец, маршрут№223 будет охватывать часть Приморского района от "Старой Деревни" до Арцеуловской аллеи. Автобус проследует по Гаккелевской улице и улице Оптиков, Торфяной дороге, улице Ильюшина и Планерной улице, Шуваловскому и Комендантскому проспектам.

Ранее ведомство рассказало о запуске других трех маршрутов - № 262, № 265 и № 264. Они также начнут перевозить пассажиров с пятницы.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга