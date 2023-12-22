Петербуржец проведёт 3 года в колонии за 0,76 грамма психотропа

Кроме того, в ходе досмотра у мужчины были обнаружены наркотические средства и психотропные вещества, которое он, являясь наркопотребителем, хранил для личных нужд.

Петербуржец проведёт более 3 лет в колонии за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщила прокуратура Фрунзенского района.

Суд установил, что 20 июня 2023 года обвиняемый сбыл гражданину, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия "Проверочная закупка", психотропное вещество массой 0,76 грамма.

Кроме того, в ходе досмотра у мужчины были обнаружены наркотические средства и психотропные вещества, которое он, являясь наркопотребителем, хранил для личных нужд.

Петербуржец признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В конце 2023 года в Петергофе нашли 16-летнюю с отравлением психотропами.

Фото: Piter.tv