Полиция задержала петербуржцев, подозреваемых в изготовлении 3,6 кг мефедрона

Возбуждено уголовное дело. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по местам проживания задержанных.

В понедельник, 11 декабря, в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела, полицейские задержали в Лужском районе Ленобласти троих жителей Петербурга. Мужчины 40-ка лет, 41 года и 43-х лет подозреваются в производстве наркотических средств. Об этом стало известно Piter.TV.

Задержание произошло в металлическом вагончике на садовом участке Мшинского сельского поселения. С места происшествия изъято два контейнера из прозрачного полимерного материала с порошкообразным веществом светло-голубого цвета, два контейнера из прозрачного бесцветного полимерного материала с кристаллическим веществами бежевого цвета с розовым оттенком, химические реактивы, лабораторная посуда, оборудование и защитные маски. Общая масса веществ в четырех контейнерах составила 3 658,9 г.

Всего были исследованы четыре контейнера. Согласно проведённой экспертизе, вещество в них является смесью, содержащей мефедрон.

Возбуждено уголовное дело. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по местам проживания задержанных.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге пресечена деятельность крупной сети онлайн-распространителей наркотиков.

Фото: Piter.TV