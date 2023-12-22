3D-модель подземного пространства Петербург представят до конца года

На данный момент в городе насчитывается около 10 тыс. скважин, которые были пробурены на глубине от 20 до 1000 метров.

Подземное пространство Петербурга будет полностью воплощено в трёхмерной модели, которая будет представлена до конца 2024 года. Руководитель проекта отдела региональной геологии и полезных ископаемых западных районов Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского Николай Филиппов рассказал об этом "Петербургскому дневнику".

Согласно словам эксперта, работы по созданию 3D-модели продолжаются. На данный момент в городе насчитывается около 10 тыс. скважин, которые были пробурены на глубине от 20 до 1000 метров. Скважины делаются с различными целями: поиска воды, для инженерных изысканий или создания опорно-геологической сети. Вся информация о скважинах собирается в базу данных, которая постепенно пополняется специалистами в геологии. Она является основой для создания трехмерной модели.

Филиппов отметил, что уже завершено создание 3D-модели южной и центральной части города до Большой Невы. В настоящее время началась работа над моделью северной части города. Специалистам пока не хватает данных о гидрогеологии, то есть залегания подземных вод.

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Фото: Piter.TV