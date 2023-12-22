Юбилейный состав "Балтиец" собрали в Петербурге

Вице-губернатор города Кирилл Поляков ранее заявлял, что в 2024 году планируется доставить еще 10 составов примерно из 80-ти вагонов.

Члены правительства Петербурга посетили производственные помещения, где проводится сборка и формирование новых поездов "Балтиец". В честь юбилея петербургского метрополитена была завершена работа над 20-ым составом, который в ближайшее время ожидается на линии.

Вице-губернатор города Кирилл Поляков ранее заявлял, что в 2024 году планируется доставить еще 10 составов примерно из 80-ти вагонов. В следующем году Петербург может получить такое же количество новых поездов. Кроме того, губернатор Северной столицы поделился планами по обновлению транспортного парка в соответствии с указаниями президента РФ, включая строительство новых станций метро. Однако для реализации всех этих проектов необходимы проходческие щиты. Заказ на новое оборудование уже ушёл на завод "Алмаз-Антей": ожидается, что первая конструкция будет установлена к концу текущего года.

Добавим, что в рамках программы развития транспортной инфраструктуры Петербурга президент РФ поручил выделить средства из резервного фонда национального благосостояния для обновления вагонного парка метро. Примерная стоимость обновления подвижного состава составляет 242,6 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Путин дал старт началу строительства ВСМ Москва — Петербург.

Фото: Правительство Петербурга