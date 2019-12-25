Калкин из фильма "Один дома" снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой

Он сыграет в сериале "Американская история ужасов".

В десятом сезоне антологии Райана Мёрфи "Американская история ужасов" зрителя поджидает нечто совершенно особое. Одной из "визиток" франшизы станет секс персонажей 39-летнего Маколея Калкина ("Один дома") и 71-летней актрисы Кэти Бейтс.

Об этом Мёрфи рассказал Калкину по телефону. После этого актер замер, но потом сказал, что просто рожден для этой роли.

Также в десятый сезон вернутся Сара Полсон и Эван Питерс. Плюс ожидаются Лесли Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс.

Актриса Кэти Бэйтс является лауреатом премии "Оскар", имеет две премии "Эмми", "Золотого глобуса" и Премий Гильдии киноактеров США.

В прошлом году были названы самые страшные сериалы всех времен.

Видео: Youtube/ Comedy Central Latinoamérica