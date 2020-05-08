Маколей Калкин в 40 лет впервые стал отцом

У него родился сын.

Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин впервые стал отцом в 40 лет. Его возлюбленная Бренда Сонг родила ему сына. Об этом молодые родители рассказали журналу Esquire.

Малыш родился 5 апреля в Лос-Анджелесе, но известно о пополнении в семье Калкина стало только сейчас. Мальчика назвали в честь старшей сестры актера Дакоты. Девушка погибла в 29 лет в 2008 году, ее сбил автомобиль на пешеходном переходе.

Звезда фильма "Один дома" и его избранница познакомились несколько лет назад в Таиланде на съемках кинокартины "Земля перемен".

Маколей Калкин мог сыграть в "Однажды в... Голливуде", но провалил пробы.

Фото: Instagram / @culkamania; Instagram / @brendasong