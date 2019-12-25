Маколей Калкин мог сыграть в "Однажды в... Голливуде", но провалил пробы

Об этом актер признался лично.

Звезда фильмов "Один Дома" Маколей Калкин провалил пробы на роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде".

Об этом актер рассказал в интервью журналу Esquire.

По словам Калкина его пробы были "полной катастрофой". Он признал, что был настолько плох, что сам себя не понимал. Актер добавил, что это были его первые пробы за последние восемь лет.

Лента "Однажды в... Голливуде" вышла на экраны в августе 2019 года. На минувшей премии "Оскар" лента победила в номинациях за лучшую работу художника-постановщика и за лучшую мужскую роль второго плана.

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