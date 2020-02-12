Опубликован первый трейлер "Французского диспетчера" Уэса Андерсона

Кинолента выйдет в прокат 12 ноября.

В среду, 12 февраля, в сети появился трейлер "Французского диспетчера" Уэса Андерсона. Кинолента появилась на YouTube-канале SearchlightPictures.

В центре сюжета будни редакции французского журнала, который в скором времени прекратит существование. Действие происходит в вымышленном городе.

В фильме снялись Тимоти Шаламе, Сирша Ронан, Элизабет Мосс, Леа Сейду, Уиллем Дефо, Билл Мюррей, Кристоф Вальц, Тильда Суинтон, Оуэн Уилсон, Эдриан Броуди, Бенисио дель Торо, Джеффри Райт и Матьё Амальрик.

Кинолента выйдет в прокат 12 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появилось видео со съемочной площадки "Отряда самоубийц 2".

Видео:SearchlightPictures/YouTube