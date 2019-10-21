Все съемки стараются вести в секретности и даже не раскрываются детали сюжета.

В сети появилось видео со съемочной площадки "Отряда самоубийц 2" Джеймса Ганна. На видео попала актриса Марго Робби в образе Харли Квинн.

Актриса одета в длинное алое платье, а на ее ногах – армейские ботинки. Этот образ наиболее приближен к изображениям во многих комиксах DC.

Все съемки стараются вести в секретности и даже не раскрываются детали сюжета. Известно лишь то, что сюжет фильма не связан с оригиналом. Премьера фильма запланирована на 5 августа 2021 года.

Ранее: Марго Робби и Хоакин Феникс появятся в ремейке "Питера Пэна".

Видео: Twitter/ DC Movie News