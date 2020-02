Марго Робби может сыграть фею Динь-Динь.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что Марго Робби и Хоакин Феникс появятся в ремейке "Питера Пэна". Об этом сообщает портал We Got This Covered.

Отмечается, что переговоры с Марго Робби пока не начаты. Однако актрису рассматривают на роль феи Динь-Динь. А вот Хоакину Фениксу уже предложили исполнить роль капитана Крюка. Пока неизвестно, какое решение принял актер.

Дата релиза проекта неизвестна. Режиссер также не называется.

Ранее мы сообщали о том, что режиссёр "Форсажа 9" рассказал фанатам о "воскресшем" Хане.

Видео: YouTube / YouTube Movies