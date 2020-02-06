  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:50
79
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Марго Робби и Хоакин Феникс появятся в ремейке "Питера Пэна"

0 0

Марго Робби может сыграть фею Динь-Динь.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что Марго Робби и Хоакин Феникс появятся в ремейке "Питера Пэна". Об этом сообщает портал We Got This Covered.

Отмечается, что переговоры с Марго Робби пока не начаты. Однако актрису рассматривают на роль феи Динь-Динь. А вот Хоакину Фениксу уже предложили исполнить роль капитана Крюка. Пока неизвестно, какое решение принял актер. 

Дата релиза проекта неизвестна. Режиссер также не называется. 

Ранее мы сообщали о том, что режиссёр "Форсажа 9" рассказал фанатам о "воскресшем" Хане.

Видео: YouTube / YouTube Movies

Теги: кино, культура, марго робби, хоакин феникс
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии