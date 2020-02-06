В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что Марго Робби и Хоакин Феникс появятся в ремейке "Питера Пэна". Об этом сообщает портал We Got This Covered.
Отмечается, что переговоры с Марго Робби пока не начаты. Однако актрису рассматривают на роль феи Динь-Динь. А вот Хоакину Фениксу уже предложили исполнить роль капитана Крюка. Пока неизвестно, какое решение принял актер.
Дата релиза проекта неизвестна. Режиссер также не называется.
Ранее мы сообщали о том, что режиссёр "Форсажа 9" рассказал фанатам о "воскресшем" Хане.
Видео: YouTube / YouTube Movies
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