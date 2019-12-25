В Петербурге запустили 39 дополнительных автобусов на востребованные маршруты

В первый день весны "Пассажиравтотранс" запустил 39 дополнительных автобусов на 8 маршрутах. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Автобусы запустили на маршруты №№ 11, 26, 93, 115А, 118, 127, 130, 180. Теперь в будние дни интервалы движения транспорта в пиковые периоды составят не более 10 минут.
Решения о том, на какие маршруты запустить дополнительные автобусы, принимаются по итогам мониторинга пассажиропотока и обращений горожан.
Ранее в Петербурге подвели промежуточные итоги тестирования бескондукторного проезда в транспорте.
Фото: Piter.TV
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Еще бы автобусы № 108 и №195 увеличить