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В Петербурге запустили 39 дополнительных автобусов на востребованные маршруты
Вчера, 11:48
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nadezhda_sib

В Петербурге запустили 39 дополнительных автобусов на востребованные маршруты

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Теперь время ожидания транспорта сократится.

В первый день весны "Пассажиравтотранс" запустил 39 дополнительных автобусов на 8 маршрутах. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. 

Автобусы запустили на маршруты №№ 11, 26, 93, 115А, 118, 127, 130, 180. Теперь в будние дни интервалы движения транспорта в пиковые периоды составят не более 10 минут. 

Решения о том, на какие маршруты запустить дополнительные автобусы, принимаются по итогам мониторинга пассажиропотока и обращений горожан.

Ранее в Петербурге подвели промежуточные итоги тестирования бескондукторного проезда в транспорте. 

Фото: Piter.TV

Теги: автобусы, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Вчера 15:19

Еще бы автобусы № 108 и №195 увеличить

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