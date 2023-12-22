Пенсионер из Петербурга перевел 385 тыс. мошеннику за помощь с автоэкзаменом

Пенсионер перевел часть суммы на карту мошенника и встретился с ним лично, чтобы передать оставшиеся 85 тыс.

В Петербурге 71-летний мужчина из Баку передал почти 400 тыс. рублей человеку, который обещал помочь ему сдать теоретический экзамен в ГИБДД. Как стало известно Piter.TV, после получения денег "помощник" исчез, и пенсионер обратился в полицию.

Пострадавший рассказал, что узнал о возможности помощи в сдаче сдачи экзамена от своих друзей и связался с мошенником, который запросил 385 тыс. рублей за услугу.

Пенсионер перевел часть суммы на карту мошенника и встретился с ним лично, чтобы передать оставшиеся 85 тыс. Однако "помощник" больше не отвечал на звонки и избегал встреч. Теперь случаем мошенничества занимается полиция.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский суд приговорил мошенника с сайта знакомств к 4 годам колонии строгого режима.

Фото: Piter.TV