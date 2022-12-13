380 домов в центре Петербурга перевели на резервное отопление из-за дефекта трубы

Также в связи с ремонтом коммуникаций было ограничено движение транспорта по участку набережной Фонтанки.

В связи с обнаружением скрытого дефекта теплосети, у дома 173 по набережной Фонтанки стартовали ремонтные работы. Об этом сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

На время устранения неполадок, на резервную систему отопления были переведены 380 домов. Обслуживание в этом режиме продлится до полуночи 2 февраля.

В связи с ремонтом коммуникаций было ограничено движение транспорта по участку набережной Фонтанки. от Английского проспекта до Прядильного переулка.

Ранее мы сообщили о том, что новая тепломагистраль в Приморском районе будет обслуживать 235 зданий.

Фото: Piter.TV