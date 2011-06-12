В Петербурге 37 негосударственных театров получили субсидии

Комитет по культуре выделил 70 миллионов рублей.

В Петербурге подвели итоги конкурсного отбора на предоставление субсидий негосударственным театрам на постановку и показ спектаклей. Поддержка частных театров теперь закреплена в отдельной статье в бюджете города. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Комитет по культуре профинансирует премьеры и показы репертуарных спектаклей 37 театров на общую сумму в 70 миллионов рублей. В 2020 году на эти нужды было выделено 57 миллионов рублей, в 2019 – 40,5 миллионов рублей.

Среди получателей субсидий: "Кукольный формат (КУКФО)", Karlsson Haus, театральная лаборатория Яны Туминой, Такой театр, "Pop-up театр" и др.

В настоящее время в Петербурге работают более 60 негосударственных театров различной организационно-правовой формы.

Ранее стало известно, что лучшие 8 школ города получат по 25 млн рублей от Смольного.

Фото: Piter.tv