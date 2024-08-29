360: частицы мощей Дмитрия Донского могут передать в зону СВО

Подлинность останков великого Московского князя не вызывает сомнений у экспертов.

Экстренные противоаварийные работы в Архангельском соборе Московского Кремля привели к неожиданной находке останков великого Московского князя Дмитрия Донского. При разборе кирпичных надгробниц склепа у южной стены собора цельный белокаменный саркофаг с мощами. Соответствующие данные привели журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на информацию, полученную от публициста, историка-религиоведа Николая Сапелкина. Эксперт заметил, что ранее находка стала знаковой для православных верующих, которые почитают Дмитрия Донского как благоверного святого и также небесного защитника воинов, отцов, правителей и чиновников.

Сейчас этому факту придается особое значение в связи с тем, что на фронтах специальной военной операции требуется духовное утешение. А Дмитрий Донской известен в большей степени не как князь-администратор, а как князь-воин. С его именем связана победа на Куликовом поле. Николай Сапелкин, публицист

Эксперт уточнил, что подлинность останков Дмитрия Донского на текущий момент не вызывает сомнений, так как место захоронения мужчины было задокументировано, а палеогенетический анализ ДНК подтвердил родство останков с представителями княжеского дома. Теперь специалисты готовят саркофаг готовят к возвращению на историческое место после завершения реставрационных мероприятий.

Как жил и правил великий Московский князь Дмитрий Донской, как строители XIX века "спрятали" его останки, что именно нашли исследователи в саркофаге нынешним летом и другие интересные подробности читайте в материале 360.ru.

В Кронштадте встретили мощи святого адмирала Ушакова.

Фото: Telegram / Владимир Мединский