На прошлой неделе из Петербурга экспортировали 35 тонн манной крупы

Пищевая продукция экспортировалась в пять стран.

На прошедшей неделе государственными инспекторами Россельхознадзора в Петербурге были оформлены карантинные фитосанитарные сертификаты на экспорт 34,8 тонн манной крупы.

Пищевая продукция экспортировалась в Грузию (более 20 тонн), Туркменистан (3,6 тонн), Армению (1 тонна), Киргизию – (почти 1 тонна), Казахстан (160 килограммов).

Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что манная крупа полностью соответствует требованиям стран-экспортеров.

Также в марте из Петербурга экспортировали 114,2 тонны хлопьев.

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