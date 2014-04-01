На прошлой неделе из Петербурга экспортировали 35 тонн манной крупы

На прошедшей неделе государственными инспекторами Россельхознадзора в Петербурге были оформлены карантинные фитосанитарные сертификаты на экспорт 34,8 тонн манной крупы.
Пищевая продукция экспортировалась в Грузию (более 20 тонн), Туркменистан (3,6 тонн), Армению (1 тонна), Киргизию – (почти 1 тонна), Казахстан (160 килограммов).
Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что манная крупа полностью соответствует требованиям стран-экспортеров.
Также в марте из Петербурга экспортировали 114,2 тонны хлопьев.
Фото: pixabay
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