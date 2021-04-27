35% петербуржцев заявили, что им не хватает зарплаты на основные нужды

О том, что получается сводить концы с концами, однако иногда они это делают с трудом, заявили 37% петербуржцев.

Опрос аналитиков hh.ru показал, что 35% петербуржцев не хватает зарплаты на покрытие основных нужд. Об этом в пятницу, 8 июля, рассказали в сервисе поиска работы.

Более 65% горожан признались, что им хватает зарплаты на покрытие основных нужд. Еще 28% респондентов не испытывают проблем с доходами. О том, что получается сводить концы с концами, однако иногда они это делают с трудом, заявили 37% петербуржцев.

О нехватке денег чаще сообщали люди в возрасте от 45 до 54 лет. На недостаток зарплаты жалуются представители таких профессий, как рабочий персонал, медики и госслужащие – по 51%. При этом своим кладом довольны IT-специалисты – 43%, сотрудники сферы добычи сырья – 41% и высшего менеджмента – 37%.

Ранее мы сообщали, что работодатели Петербурга заинтересовались специалистами в сфере продаж. Также во II квартале 2022 года стали востребованы специалисты в областях сырья и строительства.

Фото: Piter.tv

