Власти Петербурга выделят 35 млн на зарплату сотрудникам фуд-кортов

Смольный планирует выделить фуд-кортам и фуд-плейсам Петербурга более 35 миллионов рублей на заработную плату сотрудникам. Проект постановления о выплате субсидий уже направили на антикоррупционную экспертизу.
Денежные средства смогут получить фуд-корты, кроме тех, что находятся на вокзалах, в аэропортах, на АЗС.
Субсидии должны помочь общепиту, который пострадал от антиковидных ограничений.
Опрос: влияют ли открытые фуд-корты на заболеваемость коронавирусом.
Фото: pexels
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