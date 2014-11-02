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Власти Петербурга выделят 35 млн на зарплату сотрудникам фуд-кортов
Сегодня, 12:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Власти Петербурга выделят 35 млн на зарплату сотрудникам фуд-кортов

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Проект постановления о выплате субсидий уже направили на антикоррупционную экспертизу.

Смольный планирует выделить фуд-кортам и фуд-плейсам Петербурга более 35 миллионов рублей на заработную плату сотрудникам. Проект постановления о выплате субсидий уже направили на антикоррупционную экспертизу.

Денежные средства смогут получить фуд-корты, кроме тех, что находятся на вокзалах, в аэропортах, на АЗС.

Субсидии должны помочь общепиту, который пострадал от антиковидных ограничений.

Опрос: влияют ли открытые фуд-корты на заболеваемость коронавирусом.

Фото: pexels

Теги: общепит, фуд-корт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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