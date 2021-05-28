Маскулинность новая и старая в Международном конкурсе МКФ "Послание к человеку"

Рассказываем о втором показе Международной программы документальных фильмов "Послания", а также о том, на какие повторные показы вы еще сможете попасть.

На МКФ "Послание к человеку" прошел второй показ фильмов из Международной программы документальных лент короткого и полного метра. Общей темой для картин второго дня фестиваля стала природа мужественного, а точнее, ее отражение в фильмах о стариках, юношах и их проблемах.

Кадры из фильма "Олень" (2023), реж. Чу Ань

Олень (2023)

Ферма оленеводов в Тайване. То ли смотритель хозяйства, то ли простой работник предприятия сталкивается с непростой задачей: на глазах у своих детей он должен отпилить рога одному из оленей. Незамысловатый рабочий процесс оборачивается ритуалом, в ходе которого он должен не дрогнуть и показать пример двум мальчуганам. Получится ли?

Фильм режиссера Чу Аня читается, как притча: простейшая, почти незамысловатая история таит в себе метафизическую подоплеку. Юмор в "Олене" граничит с глубокими переживаниями героя о его социальной роли. Лента, едва набирающая 15 минут хронометража, обнажает те проблемы, для исследования которых иным произведениям необходимы часы. И, главное, делает это просто и понятно, как может быть понятная любовь отца к озорству и наглости собственного сына.

Кадры из фильма "Выходя через гнездо кукушки" (2024), реж. Никола Илич

Выходя через гнездо кукушки (2024)

Что вероятнее всего ожидало юношу, которому посчастливилось или не посчастливилось расти в Сербии периода конца 20-го века? Один из таких юношей, Никола Илич, много лет спустя вспоминает и рассказывает, какими темными тропами он ходил, чтобы избежать службы в армии и войны, которую вела его страна.

Лента скроена из архивных съемок белградской реальности образца 90-х годов прошлого века. Под томный монолог режиссера Николы Илича, звучащий за кадром, зритель наблюдает: сначала сумасшедшие рок-концерты, пьянки, танцы в городском фонтане, потом – поездки, объекты, казармы, людей. Илич рассказывает личную историю – о том, как попал в армию и как ему удалось откосить от нее, притворившись психически больным.

Кадры из фильма "Плоскоголов" (2024), реж. Джейдон Мартин

Плоскголов (2024)

Бывший австралийский пролетарий Кэсс уже давно на пенсии. Чем ближе к нему подбирается смерть, тем ярче в его голове всплывает сознание бессмысленности прожитой жизни. Путешествуя по стране, старик параллельно старается ответить на экзистенциальные вопросы – а что дальше? неужто все? В пути он встречает молодого парня, который, кажется, наполняет смыслом бренное существование Кэсса.

Что случилось в жизни настоящего Кэсса – неизвестно. Нашел ли он просветление в буддизме, к которому его привел новый знакомый, смог ли наконец принять учение Христа или же продолжил по старинке топить остатки отведенных ему лет в пиве? Поскольку фильм постановочный и лишь основывается на реально имевшем место духовном поиске старика, о действительном герое этой истории мы узнаем очень мало. И, вероятно, оно и к лучшему: пусть у этой хорошо поставленной и снятой истории остается открытая концовка.

Все перечисленные фильмы можно будет увидеть во время повторного показа уже сегодня, 22-го октября, в Синем зале Дома Кино в 20:45. А про первый показ Международного конкурса документальных фильмов 34-го "Послания" мы рассказывали вот здесь.

Фото: сайт МКФ "Послание к человеку"