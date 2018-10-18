30 тысяч рабочих мест свободны в Петербурге

Официально трудоустроены около 3,3 миллиона горожан.

На сегодняшний день в Петербурге самый низкий уровень безработицы в России, 30 тыс. рабочих мест свободны в городе. С начала года количество безработных снизилось и превышает 16 тыс. человек.

Как рассказал председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко, официально трудоустроены около 3,3 миллиона горожан.

Отмечается, что Петербург занимает первое место среди субъектов РФ по уровню трудоустройства людей с инвалидностью. На создание и модернизацию рабочих мест для людей с инвалидностью из бюджета выделено 60 млн рублей в 2021 году. Выделенные в 2022 году субсидии позволят переоборудовать и создать еще 218 мест.

Ранее Рогозин считает, что до 2030 года МКС развалится. Глава "Роскосмоса" не считает работу МКС в текущей ситуации эффективной.

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