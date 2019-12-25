30 лучших педагогов Петербурга получат премии в размере 200 тысяч рублей

Также обсуждалось улучшение условий труда педагогов.

На рабочем совещании под председательством губернатора Санкт-Петербурга обсудили вопрос о присуждении ежегодных премий лучшим учителям города. Награду получат 30 педагогов, которые проработали в школах не менее трёх лет, демонстрируют высокие достижения, используют современные методики и постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки.

Губернатор подчеркнул, что эта премия — признание значимости труда педагогов, благодаря которым петербургские школы сохраняют лидерство в стране. Размер премии составляет 200 тысяч рублей, а церемония вручения будет приурочена ко Дню учителя.

Также обсуждалось улучшение условий труда педагогов. В частности, с 2024 года классным руководителям в дополнение к федеральной выплате будут выплачивать дополнительные суммы из городского бюджета в размере до 6800 рублей.

В этом году в Петербурге откроется 25 новых школьных зданий, а всего до конца года введут 37 школ. Начата программа реновации старых школьных зданий, которые строились в 1960-1980-х годах.

В Петербурге в 2025 году МРОТ составит более 28 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Leonardo)