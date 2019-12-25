В Петербурге цикл вакцинации от COVID-19 завершили 195 тысяч человек

В городе работают 129 пунктов вакцинации и восемь мобильных пунктов в торговых центрах, но вакцина есть не везде.

Полный курс вакцинации от коронавируса в Петербурге прошли 195 тыс. человек. Об этом 13 марта в ходе объезда учреждений здравоохранения Курортного и Кронштадтского районов заявил губернатор Александр Беглов, передала пресс-служба Смольного.

Всего начали цикл вакцинации 305 тыс. человек. Новая партия вакцины ожидается в ближайшее время. Градоначальник призвал дачников сделать прививку уже сейчас, так как прививочный цикл составляет 21 день. В дачных поселениях также планируется организовать выездные бригады, но сделать прививку там будет сложнее, чем в городе.

В некоторых прививочных пунктах на данный момент есть перебои с вакциной. Речь идет о первом компоненте.

Фото: Piter.TV