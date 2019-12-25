В Россию из-за границы пытались провезти 305 кг "лишней" животной продукции

Молочную продукцию, мясо, рыбу, корма провозили в ручной клади.

В июне в Петербурге и Ленинградской области инспекторы Управления Россельхознадзора изъяли почти 305 килограммов продукции животного происхождения, провозившейся в ручной клади без документов.

В июне сотрудники регионального Россельхознадзора изъяли около 305 кг животной продукции, которую пытались провести в ручной клади сверх установленной нормы без необходимых документов. Об этом сообщила пресс-служба Управления.

Около 216 кг изъяли на пунктах пропуска "Брусничное", "Светогорск" и "Торфяновка" на российско-финской границе. Из них 133 кг — молочная продукция, 21 кг — мясо, 14 кг — рыба, 48 кг — корма и кормовые добавки.

Сверх нормы пытались провезти продукцию и на границе с Эстонией в МАПП "Ивангород". Там было зафиксировано 44 "лишних" кг.

Почти 45 кг были обнаружены в пограничном ветеринарном контрольном пункте аэропорта Пулково.

Товары вернули на сопредельную территорию, а ту, что изъяли в Пулково, пришлось сжечь. Чтобы провести товары сверх установленной нормы, на них должны быть ветеринарно-сопроводительные документы.

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Фото: Piter.TV