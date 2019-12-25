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В Россию из-за границы пытались провезти 305 кг "лишней" животной продукции
Сегодня, 16:21
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Россию из-за границы пытались провезти 305 кг "лишней" животной продукции

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Молочную продукцию, мясо, рыбу, корма провозили в ручной клади.

В июне в Петербурге и Ленинградской области инспекторы Управления Россельхознадзора изъяли почти 305 килограммов продукции животного происхождения, провозившейся в ручной клади без документов. 

В июне сотрудники регионального Россельхознадзора изъяли около 305 кг животной продукции, которую пытались провести в ручной клади сверх установленной нормы без необходимых документов. Об этом сообщила пресс-служба Управления. 

Около 216 кг изъяли на пунктах пропуска "Брусничное", "Светогорск" и "Торфяновка" на российско-финской границе. Из них 133 кг — молочная продукция, 21 кг — мясо, 14 кг — рыба, 48 кг — корма и кормовые добавки. 

Сверх нормы пытались провезти продукцию и на границе с Эстонией в МАПП "Ивангород". Там было зафиксировано 44 "лишних" кг. 

Почти 45 кг были обнаружены в пограничном ветеринарном контрольном пункте аэропорта Пулково.

Товары вернули на сопредельную территорию, а ту, что изъяли в Пулково, пришлось сжечь. Чтобы провести товары сверх установленной нормы, на них должны быть ветеринарно-сопроводительные документы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд Петербурга запретил сайт с итальянскими сырами. 

Фото: Piter.TV

Теги: россельхознадзор, таможня
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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