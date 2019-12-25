  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Суд Петербурга запретил сайт с итальянскими сырами
Сегодня, 12:31
107
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Суд Петербурга запретил сайт с итальянскими сырами

0 0

Продукцию запрещено ввозить на территорию России.

Октябрьский районный суд по просьбе прокурора признал запрещенной информацию, распространяемую на сайте по продаже сыров из Италии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дело в том, что ввозить сыры из Италии в Россию запрещено. Продукция находится под санкциями. Купить сыр на этом сайте мог любой желающий. 

На данный момент сайте еще работает. Помимо сыров там также продается мясо, хамон. За 6 кг мраморной говядины просят 69 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV показал, как Россельхознадзор уничтожил в Петербурге 170 кг санкционных товаров. 

Фото: Unplash / @tiefenscharf

Теги: сайт, санкции, сыр
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии