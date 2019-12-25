Суд Петербурга запретил сайт с итальянскими сырами

Продукцию запрещено ввозить на территорию России.

Октябрьский районный суд по просьбе прокурора признал запрещенной информацию, распространяемую на сайте по продаже сыров из Италии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дело в том, что ввозить сыры из Италии в Россию запрещено. Продукция находится под санкциями. Купить сыр на этом сайте мог любой желающий.

На данный момент сайте еще работает. Помимо сыров там также продается мясо, хамон. За 6 кг мраморной говядины просят 69 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV показал, как Россельхознадзор уничтожил в Петербурге 170 кг санкционных товаров.

Фото: Unplash / @tiefenscharf