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300 млн рублей выделят на внутридворовые спортплощадки Петербурга в 2022 году
Сегодня, 15:48
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300 млн рублей выделят на внутридворовые спортплощадки Петербурга в 2022 году

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Вовлеченность в спорт среди петербуржцев составляет 45%.

Текущий 2022 год в Петербурге объявили годом дворового спорта. Для того, чтобы благоустроить площадки, выделят 300 млн рублей, рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский на пресс-конференции.

Чиновник уточнил, что бюджет увеличили. Вовлеченность в спорт среди петербуржцев составляет 45%. По словам Пиотровского, каждый год эта цифра будет увеличиваться. 

По словам губернатора Александра Беглова, дворовый спорт – это приоритетная задача.

Уборкой петербургских домов займутся районные жилищные агентства.

Фото: Piter.tv

Теги: внутридворовые спортплощадки, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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