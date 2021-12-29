300 млн рублей выделят на внутридворовые спортплощадки Петербурга в 2022 году

Вовлеченность в спорт среди петербуржцев составляет 45%.

Текущий 2022 год в Петербурге объявили годом дворового спорта. Для того, чтобы благоустроить площадки, выделят 300 млн рублей, рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский на пресс-конференции.

Чиновник уточнил, что бюджет увеличили. Вовлеченность в спорт среди петербуржцев составляет 45%. По словам Пиотровского, каждый год эта цифра будет увеличиваться.

По словам губернатора Александра Беглова, дворовый спорт – это приоритетная задача.

Уборкой петербургских домов займутся районные жилищные агентства.

Фото: Piter.tv