Эксперты прокомментировали запоздалое заявление Госдумы по поводу 300-летия Российской империи

В Госдуме собираются выступить с заявлением по случаю 300-летия провозглашения Российской империи. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что памятная дата уже прошла. Империей Россией стала 2 ноября (22 октября по старому стилю).
В этот день Петр I принял титул императора в церкви Святой Троицы. Эксперты считают, что таким опозданием с поздравлением в Госдуме лишь демонстрируют, что юбилей Российской империи — это не важная веха, а проходная дата, про которую вспомнили лишь задним числом.
В Петербурге в Петропавловской крепости в честь годовщины открылась выставка "Двуглавый орел. Символ российской государственности".
Фото: Piter.TV
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