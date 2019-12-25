Эксперты прокомментировали запоздалое заявление Госдумы по поводу 300-летия Российской империи

Памятная дата была более недели назад.

В Госдуме собираются выступить с заявлением по случаю 300-летия провозглашения Российской империи. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что памятная дата уже прошла. Империей Россией стала 2 ноября (22 октября по старому стилю).

В этот день Петр I принял титул императора в церкви Святой Троицы. Эксперты считают, что таким опозданием с поздравлением в Госдуме лишь демонстрируют, что юбилей Российской империи — это не важная веха, а проходная дата, про которую вспомнили лишь задним числом.

В Петербурге в Петропавловской крепости в честь годовщины открылась выставка "Двуглавый орел. Символ российской государственности".

Фото: Piter.TV