В Петергофе в квартире нашли два трупа

Они вели маргинальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками.

В Петергофе в квартире нашли трупы мужчины и женщины, которые вели маргинальный образ жизни. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию вечером 10 августа обратился мужчина. Он сообщил, что в маминой комнате обнаружил на полу труп её сожителя. Полицейскими был обнаружен труп 52-летней О. и неустановленного мужчины, на вид 44 года.

Установлено, что О. проживала с сожителем по имени "Григорий", других данных сын не знает. Они вели маргинальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками. Трупы направлены в морг для установления причины смерти

На месте изъята пластиковая бутылка 1,5 л. с остатками жидкости розового цвета.

Ранее в коммунальной квартире на Чехова нашли два трупа и купюру с остатками порошка.

Фото: pxhere