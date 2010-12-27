2 мая в Петербурге на смену ливню и ветру придёт туман

1 мая в Петербурге ветер с порывами до 15 м/с.

В среду, 2 мая в Северной столице и Ленобласти ожидается туман и осадки в виде кратковременных дождёй. Такой прогноз погоды передает Гидрометцентр города.

При этом сообщается, что 2 мая местами, но будут идти кратковременные дожди. Ветер ожидается слабый. Днем столбик термометра покажет плюс 15 градусов.

По прогнозу синоптиков, в Петербурге погода будет облачная с прояснениями. В ночь на 2 мая температура воздуха составит от +6 до +8 градусов, днём поднимется от +13 до +15 градусов, вблизи водоёмом ожидается до +10 градусов.

В свою очередь, в ночное время в Ленобласти столбик термометра будет показывать от +5 до +10 градусов, днём – от +12 до +17 градусов, у рек и каналов до +9 градусов.

Отметим, что сегодня в Петербурге стоит ненастная погода: сильный дождь и ветер с порывами до 15 м/с. Однако это не помешало петербуржцам стать участниками Первомайского парада.

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