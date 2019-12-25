В результате аварии на КАД пострадали 2 человека

Водитель и пассажирка иномарки Infinity госпитализированы в тяжёлом состоянии.

В воскресенье, 7 августа, на 9-ом км КАД в Курортном районе Петербурга случилась авария с двумя пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ по региону.

По предварительным данным, примерно в 22:50 иномарка Infinity под управлением 30-летнего водителя влетела в Mercedes Benz с 34-летним мужчиной за рулём.

Водитель Infinity и 30-летняя пассажирка авто доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что в результате очередного ДТП с "лазурным" автобусом пострадали 5 человек.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Любовь Апполонова)