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В результате аварии на КАД пострадали 2 человека
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В результате аварии на КАД пострадали 2 человека

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Водитель и пассажирка иномарки Infinity госпитализированы в тяжёлом состоянии.

В воскресенье, 7 августа, на 9-ом км КАД в Курортном районе Петербурга случилась авария с двумя пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ по региону.

По предварительным данным, примерно в 22:50 иномарка Infinity под управлением 30-летнего водителя влетела в Mercedes Benz с 34-летним мужчиной за рулём. 

Водитель Infinity и 30-летняя пассажирка авто доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что в результате очередного ДТП с "лазурным" автобусом пострадали 5 человек.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Любовь Апполонова)

Теги: дтп, кад, пострадавшие, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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