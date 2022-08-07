В результате очередного ДТП с "лазурным" автобусом пострадали 5 человек

Эта ситуация только подтвердила опасения петербуржцев о том, что поездки на новом транспорте небезопасны.

В воскресенье, 7 августа, "лазурный" автобус попал в ДТП в Петербурге. В результате пострадали пять человек. Аварии с участием закупленных Смольным в рамках транспортной реформы средств передвижения случались нередко, однако обходилось без жертв. Эта ситуация только подтвердила опасения петербуржцев о том, что поездки на новом транспорте небезопасны.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел в Приморском районе. Водитель не справился с управлением. Его автобус въехал в ограждение. Все пять жертв находятся в состоянии средней степени тяжести.

Подобные ситуации – не редкость для Северной столицы. Уже не раз эти средства передвижения попадали в ДТП. Кроме того, СМИ неоднократно писали о случаях возгорания в новых автобусах. Градоначальник Александр Беглов прокомментировал пожары в беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он отметил, что журналисты "умеют красиво подать", а сами инциденты не стоят внимания.

Примечательно, что ранее жители города уже делились своими опасениями касаемо передвижения по городу. В связи с частыми авариями и возгораниями петербуржцы боятся ездить на автобусах Смольного, которые чиновники закупили в рамках перехода на НМТО, но администрация Александра Беглова старается не замечать происходящего.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор