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28 российских дипломатов покинут США

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Россиянам дали понять, если те останутся на территории США, их арестуют и отправят "в соответствующее учреждение".

Еще 28 российских дипломатов должны будут уехать из Соединенных Штатов летом этого года. Об этом в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" сообщил посол РФ в этой стране Анатолий Антонов.

По словам диппредставителя, консультации о нормализации работы посольств, которые провели 3 февраля в Вене российская и американская стороны, закончились безрезультатно. Антонов уточнил, россиянам дали понять, что, если те останутся на территории США, их арестуют и отправят "в соответствующее учреждение".

К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ <…> К 30 июня еще 28 российских дипломатов будут вынуждены уехать из Соединенных Штатов Америки.

Анатолий Антонов, посол РФ в США

Он подчеркнул, российские представительства в Соединенных Штатах будут работать "до последнего дипломата" и пообещал сделать все для отстаивания интересов РФ и нормализации межгосударственных отношений.

Ранее Антонов назвал кощунством обвинения США в подготовке РФ провокации против Украины.

Видео: Youtube / Соловьев Live

Теги: анатолий антонов, посольство рф в сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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