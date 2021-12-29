28 российских дипломатов покинут США

Россиянам дали понять, если те останутся на территории США, их арестуют и отправят "в соответствующее учреждение".

Еще 28 российских дипломатов должны будут уехать из Соединенных Штатов летом этого года. Об этом в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" сообщил посол РФ в этой стране Анатолий Антонов.

По словам диппредставителя, консультации о нормализации работы посольств, которые провели 3 февраля в Вене российская и американская стороны, закончились безрезультатно. Антонов уточнил, россиянам дали понять, что, если те останутся на территории США, их арестуют и отправят "в соответствующее учреждение".

К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ <…> К 30 июня еще 28 российских дипломатов будут вынуждены уехать из Соединенных Штатов Америки. Анатолий Антонов, посол РФ в США

Он подчеркнул, российские представительства в Соединенных Штатах будут работать "до последнего дипломата" и пообещал сделать все для отстаивания интересов РФ и нормализации межгосударственных отношений.

Ранее Антонов назвал кощунством обвинения США в подготовке РФ провокации против Украины.

Видео: Youtube / Соловьев Live