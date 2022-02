Дипломат оценил провокационную деятельность СШа в отношении РФ.

Российский посол Анатолий Антонов счел кощунством обвинения США в подготовке РФ провокации против Украины. Такое заявление дипломат сделал в издании Newsweek. По мнению специалиста, Вашингтон пытается сделать Москву виновной в "операции под чужим флагом". Такие действия спикер счел частью информационной войны.

Это ложь….Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой "российской агрессии". Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет. Анатолий Антонов, посол РФ в США

По версии дипломата, для пущей убедительности теперь американская сторона решила придумать "доказательства" в виде утечек разведывательных данных с голословными и кощунственными обвинениями в адрес РФ. Антонов полагает, что в Сша поставили перед собой задачу скомпроментировать РФ, поэтому начинают вести себя по принципу "бросай как можно больше грязи, авось что-нибудь и прилипнет".

Фото: Embassy of Russia in the USA Посольство России в США