  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
28 частным театрам Петербург предоставит субсидии
Сегодня, 19:48
123
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

28 частным театрам Петербург предоставит субсидии

0 0

На репертуарные спектакли 28 театров направят 74,8 млн рублей.

По итогам конкурсного отбора 28 частных петербургских театров получат субсидии. Об этом 10 июня рассказали в пресс-службе Смольного. 

На репертуарные спектакли 28 театров направят 74,8 млн рублей. В новом сезоне зрители смогут увидеть 60 премьер. Также деньги можно будет потратить на аренду помещений и оборудования, коммунальные платежи. Среди театров, получивших субсидии, — театральный центр "За Чёрной речкой", театральная лаборатория Яны Туминой, "Комик-трест" и многие другие.

Ранее продюсер Юрий Сапронов: "Кино сегодня трансформируется в сериалы". 

Фото: pexels

Теги: спектакли, субсидии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии