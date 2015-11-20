28 частным театрам Петербург предоставит субсидии

На репертуарные спектакли 28 театров направят 74,8 млн рублей.

По итогам конкурсного отбора 28 частных петербургских театров получат субсидии. Об этом 10 июня рассказали в пресс-службе Смольного.

На репертуарные спектакли 28 театров направят 74,8 млн рублей. В новом сезоне зрители смогут увидеть 60 премьер. Также деньги можно будет потратить на аренду помещений и оборудования, коммунальные платежи. Среди театров, получивших субсидии, — театральный центр "За Чёрной речкой", театральная лаборатория Яны Туминой, "Комик-трест" и многие другие.

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