28 апреля петербуржцам не стоит ждать перемен в погоде

Циклон сохранит в городе прохладу и дожди.

В среду, 28 апреля, синоптическая ситуация в Петербурге вновь будет определяться тыловой частью циклонического вихря. Он сохранит в городе облачную с прояснениями погоду, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон сегодня окажется на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Столбики термометров в городе покажут +5…+7 градусов, в Ленобласти +3…+8. Ветер подует с северо-запада, запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы рассказывали, что делать, если в Петербурге развели мосты и вы не успели попасть домой.

Фото: Instagram / s.ilen3e