Почти 27% петербуржцев зарегистрировались в службе занятости в 2020 году

Около 60% горожан потеряли в этом году работу.

Порядка 27% петербуржцев зарегистрировались в государственной службе занятости в 2020 году. Как выяснили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru, почти 60% горожан вообще потеряли работу в текущем году.

В предыдущие годы службой занятости интересовались не так много людей: в 2019 году на учет встали всего 4%, еще годом раньше – 18%. Без работы в прошлые года оставалось 19% и 10% петербуржцев. Более половины респондентов никогда не вставали на учет в качестве безработных, среди таких людей больше всего студентов и начинающих специалистов, а также представителей массмедиа, развлечений и сферы искусства.

Отмечается, что около 54% безработных, потерявших работу в пандемию коронавируса, ранее находили то самое несчастливое рабочее место благодаря службе занятости. Новую работу через службу смогли найти только 5% людей.

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