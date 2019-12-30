Эксперты: половина петербуржцев хотят переехать в другую страну

Жители Северной столицы опасаются, что их профессии не востребованы в Петербурге.

В четверг, 9 января, стало известно, что около 27% петербуржцев хотят переехать в другую страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса службы исследований компании HeadHunter.

Жители Северной столицы опасаются, что их профессии не востребованы в Петербурге. При этом 57% опрашиваемых надеются на улучшение своей профессиональной жизни.

В новом году 44% горожан намерены сменить место работы.

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