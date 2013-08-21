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Автомобилистов предупредили об ограничениях на проспекте Маршала Жукова с 26 сентября
Сегодня, 13:14
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Автомобилистов предупредили об ограничениях на проспекте Маршала Жукова с 26 сентября

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Водителям необходимо будет выбирать пути объезда 4 дня подряд.

С субботы, 26 ноября, в в Кировском районе Петербурга на 4 дня вступят в силу ограничения движения транспорта. Об этом предупредила водителей пресс-служба ГАТИ.

Так, до 29 ноября на участке проспекта Маршала Жукова от проспекта Народного Ополчения до проспекта Ветеранов  дорожники будут работать над новым покрытием. 

Организация просит учитывать информацию при построении маршрутов на транспорте. 

Ранее мы сообщили о том, что на КАД у Вантового моста ограничат скорость до конца 2022 года.

Фото: Piter.TV

Теги: кировский район, ограничения движения, проспект маршала жукова, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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