На КАД у Вантового моста ограничат скорость до конца 2022 года

Скорость ограничат до 50 км/ч по всем четырем полосам с 14 по 26 декабря.

В районе Вантового моста на участке внешнего кольца КАД ограничат скоростной режим. Об этом 22 ноября рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Скорость ограничат до 50 км/ч по всем четырем полосам с 14 по 26 декабря. В это время дорожники будут менять на 57-м км внешнего кольца шумозащитные экраны.

На месте работ будут установлены сигнальные фонари, водоналивные барьеры и временные дорожные знаки. Информацию об ограничениях выведут на электронное табло КАД. Работы будут производиться круглосуточно, в две смены.

Напомним, с 24 ноября проезд по улице Марата ограничат на 3 месяца. Специалисты будут прокладывать газопровод по чётной и нечётной сторонам на участках от Звенигородской улицы до Социалистической улицы, а также у дома № 5 по Звенигородской улице.

Ранее съезд с КАД в Рыбацкое полностью перекроют 3 декабря. Дорожники будут проводить работы с 23:00 до 6:00. Их будет выполнять "ЕвроТрансСтрой". Движение на съезде в сторону станции метро "Пролетарская" будет осуществляться в штатном режиме.

Фото: Piter.tv

