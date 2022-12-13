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25% петербурженок поддержали уход в декрет на ранних сроках беременности
Сегодня, 13:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

25% петербурженок поддержали уход в декрет на ранних сроках беременности

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10% заявили, что отпуск в начале беременности не нужен вовсе.

Только четверть петербурженок высказались за идею предоставления декретного отпуска во время первых месяцев беременности.  Об этом стало известно из опроса SuperJob.

Ещё 56% опрошенных отметили, что решение продолжать работать или нет, должна принимать сама женщина, а 10% заявили, что отпуск в начале беременности не нужен вовсе.

Петербурженки, которым меньше 40 лет, чаще остальных голосовали за возможность выбора уходить в декрет на ранних сроках (62%).

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов предложил предоставлять женщинам декретный отпуск в первом триместре беременности.

Ранее стало известно, что в Петербурге хотят построить детский центр хирургии врожденных пороков развития за 7,4 млрд рублей.

Фото: pxhere.com

Теги: беременность, декрет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Стариченков Миша
Сегодня 15:19

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