25% петербурженок поддержали уход в декрет на ранних сроках беременности

Только четверть петербурженок высказались за идею предоставления декретного отпуска во время первых месяцев беременности. Об этом стало известно из опроса SuperJob.
Ещё 56% опрошенных отметили, что решение продолжать работать или нет, должна принимать сама женщина, а 10% заявили, что отпуск в начале беременности не нужен вовсе.
Петербурженки, которым меньше 40 лет, чаще остальных голосовали за возможность выбора уходить в декрет на ранних сроках (62%).
Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов предложил предоставлять женщинам декретный отпуск в первом триместре беременности.
Ранее стало известно, что в Петербурге хотят построить детский центр хирургии врожденных пороков развития за 7,4 млрд рублей.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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